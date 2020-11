Boxe | quanti soldi ha guadagnato Mike Tyson? Cifra milionario per un match storico

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020) Nella notte è andato in scena unche segnerà la storia della. Allo Staples Center di Los Angeles sono salite sul ring due autentiche leggende della nobile arte, due mostri sacri che hanno scritto pagine indelebili di questo sport, due vecchie glorie che si sono rimesse in gioco con la grinta e l’ardore dei loro giorni migliori., a 54 anni suonati, ha deciso di rimettersi i guantoni dopo 15 stagioni fuori dal circuito agonistico ed è tornato a menare colpi dopo durissimi mesi di allenamento, con una forma davvero invidiabile e un fisico fuori dal comune per un ultracinquantenne. Il ribattezzato Ironha dovuto fare i conti con Roy Jones Jr., un 51enne mai domo e che ci ha voluto riprovare a due anni di distanza dalla sua ultima apparizione sul ring. Il confronto tra due ex ...