Boscaglia: “Non sono pienamente soddisfatto, vi spiego il motivo. Saraniti…” (Di domenica 29 novembre 2020) Tre a zero. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".Una vittoria, quella conquistata dal Palermo contro il Monopoli di Giuseppe Scienza, centrata grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Alberto Almici e Ivan Marconi, nella ripresa da Andrea Saraniti. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero."Da un po' di partite stiamo giocando in un certo modo, con un furore agonistico importante che mi piace. Il secondo tempo non mi ha lasciato completamente soddisfatto, anche se gli avversari non hanno costruito nulla. Dovevamo tenere di più le redini del gioco e attaccare diversamente, avremmo potuto costruire di più perché ... Leggi su mediagol (Di domenica 29 novembre 2020) Tre a zero. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".Una vittoria, quella conquistata dal Palermo contro il Monopoli di Giuseppe Scienza, centrata grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Alberto Almici e Ivan Marconi, nella ripresa da Andrea Saraniti. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico del Palermo Robertoha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero."Da un po' di partite stiamo giocando in un certo modo, con un furore agonistico importante che mi piace. Il secondo tempo non mi ha lasciato completamente, anche se gli avversari non hanno costruito nulla. Dovevamo tenere di più le redini del gioco e attaccare diversamente, avremmo potuto costruire di più perché ...

