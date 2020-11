Bonus 600 euro Inps: respinte 400 mila domande, ecco le motivazioni (Di domenica 29 novembre 2020) Le ultime sul Bonus 600 euro Inps: sarebbero state respinte oltre 400 mila domande, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte di Bonus è stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione delle domande e così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile. Bonus 600 ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 29 novembre 2020) Le ultime sul600: sarebbero stateoltre 400, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte diè stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione dellee così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile.600 ...

Il cashback dovrebbe partire in via sperimentale dall'8 dicembre: secondo quanto apprende l'Ansa da fonti di governo sarà da quella data, e non dal primo dicembre come ...

Genova. «Dietro ogni decreto attuativo c’è una famiglia, ci sono delle persone in difficoltà che attendono risposte. Il dramma è che per vedere ad esempio il Dl Covid a regime manchino centinaia di de ...

