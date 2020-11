Bonus 1000 euro per i professionisti: requisiti e entro quando fare domanda (Di domenica 29 novembre 2020) Ne avevamo già parlato, in particolare con riferimento alla categoria degli avvocati: ora il Bonus destinato ai liberi professionisti, per sostenerli contro il calo del volume d’affari, scaturito dal lockdown e quindi dalla chiusura forzata delle attività lavorative, sarà aumentato. Ci riferiamo all’originario Bonus, relativo al mese di maggio 2020, che passa da 600 euro ad un Bonus 1000 euro per i liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato. Vediamo allora più nel dettaglio questa novità. Se ti interessa saperne di più su pagamento in contanti, Bonus pos e cosa è cambiato da luglio 2020, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Il citato Bonus ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 29 novembre 2020) Ne avevamo già parlato, in particolare con riferimento alla categoria degli avvocati: ora ildestinato ai liberi, per sostenerli contro il calo del volume d’affari, scaturito dal lockdown e quindi dalla chiusura forzata delle attività lavorative, sarà aumentato. Ci riferiamo all’originario, relativo al mese di maggio 2020, che passa da 600ad unper i liberiiscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato. Vediamo allora più nel dettaglio questa novità. Se ti interessa saperne di più su pagamento in contanti,pos e cosa è cambiato da luglio 2020, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Il citato...

sandralicciardi : RT @SimonVenturini: ?Dal 1° dicembre sarà possibile formulare la richiesta online per il #bonus di 1000 euro per ogni nuovo nato per i comu… - Frank8887454970 : @INPS_it Salve, io ho preso l'indennità covid di marzo, aprile e maggio & fino ad ora non ho mai lavorato... vorrei… - FaiCislMessina : RT @fai_cisl: #DecretoRistori #Bonus 1000€: circolare #INPS non chiarisce se riguarda i #lavoratori agricoli ma neanche li esclude. ?? Int… - SB2fHTFfszHR9nO : Lavoratore dello spettacolo ho già ricevuto bonus marzo, aprile, e maggio quando il bonus 1000 euro decreto agosto.#InpsInAscolto - FaiCisl_CzKrVv : RT @fai_cisl: #DecretoRistori #Bonus 1000€: circolare #INPS non chiarisce se riguarda i #lavoratori agricoli ma neanche li esclude. ?? Int… -