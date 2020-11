Bonera scherza sull’errore di Kessie | “Non so se al suo ritorno Ibra lo lascerà tirare ancora”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 novembre 2020) Dopo la vittoria sulla Fiorentina, ai microfoni di Sky, per il Milan, Daniele. E’ lo spirito di famiglia che contraddistingue questo Milan? “Nello spogliatoio abbiamo fatto una videochiamata col mister. Siamo felici per i risultati ottenuti, per la buona prestazione, che segue quello che avevamo già visto, dei miglioramenti di Sandro Tonali, si sta applicando molto”. Questo Milan come nessun altro Milan nella storia. Si può pensare allo scudetto? “Manca davvero troppo, ma siamo consapevoli che così facendo c’è la voglia di restare in alto. Se molliamo di nulla diventiamo una squadra con dei difetti, dobbiamo sempre stare in alto con questo atteggiamento”.ha sbagliato, chi tira il prossimo? “Se rientranon so seancora. Hanno deciso loro. Gli errori fanno parte di ...