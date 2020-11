Bonaccini: rispetto Cirio, ma la scuola deve riaprire il prima possibile. I genitori sono preoccupati (Di domenica 29 novembre 2020) "rispetto le legittime posizioni del presidente del Piemonte Cirio e dei miei colleghi, ma resto convinto che la scuola debba riaprire il prima possibile. Tanti studenti e tanti genitori mi hanno scritto, sono preoccupati e hanno ragione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 29 novembre 2020) "le legittime posizioni del presidente del Piemontee dei miei colleghi, ma resto convinto che ladebbail. Tanti studenti e tantimi hanno scritto,e hanno ragione". L'articolo .

orizzontescuola : Bonaccini: rispetto Cirio, ma la scuola deve riaprire il prima possibile. I genitori sono preoccupati - CarloCalenda : Sono pronto a fare quasi qualsiasi cosa per Azione, ma non a vestirmi come Bonaccini, che come amministratore stimo… - LucioMM1 : @ildododavide @PoliticaPerJedi Presente che bonaccini ha preso il doppio dei voti rispetto alla lista del PD? IL mo… -