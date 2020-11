Bollettino della Regione Campania: cala il numero dei contagi, 11 nuovi decessi (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Bollettino quotidiano dell’Unità di crisi della Regione Campania parla di un calo sensibile nel numero dei contagiati attuali. Rispetto agli oltre 2700 positivi di ieri su un numero di tamponi di oltre 22mila, quest’oggi si registrano 2022 nuove positività in relazione agli oltre 19mila tamponi effettuati. In percentuale, circa due punti in meno rispetto al giorno precedente. Da registrare ben 36 deceduti ma quelli delle ultime 48 ore sono 11, i restanti 25 riguardano giorni passati ma sono stati registrati ieri. Questo il Bollettino di oggi: Positivi del giorno: 2.022 di cui: Asintomatici: 1.861 Sintomatici: 161Tamponi del giorno: 19.063 Totale positivi: 153.693 Totale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ilquotidiano dell’Unità di crisiparla di un calo sensibile neldeiati attuali. Rispetto agli oltre 2700 positivi di ieri su undi tamponi di oltre 22mila, quest’oggi si registrano 2022 nuove positività in relazione agli oltre 19mila tamponi effettuati. In percentuale, circa due punti in meno rispetto al giorno precedente. Da registrare ben 36 deceduti ma quelli delle ultime 48 ore sono 11, i restanti 25 riguardano giorni passati ma sono stati registrati ieri. Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 2.022 di cui: Asintomatici: 1.861 Sintomatici: 161Tamponi del giorno: 19.063 Totale positivi: 153.693 Totale ...

