Bollettino Covid oggi 29 novembre | in Lombardia 3 203 nuovi casi

(Di domenica 29 novembre 2020) Milano, 292002 - Nel primo giorno da zona arancione , e in attesa del Dpcm Natale che stabilirà le 'regole d'ingaggio' per le feste , laattende i dati delcoronavirus ...

SkyTG24 : #Covid19, il bollettino ?? 20.648 nuovi contagi ?? 176.934 tamponi ?? 541 decessi - Adnkronos : #CovidLombardia, 3.203 contagi e 135 morti: il bollettino - SkyTG24 : Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli allevamenti di #visoni su tutto il territorio italiano f… - infoitsalute : Covid-19, bollettino del 29 novembre: 20648 contagiati e 541 decessi - infoitsalute : Bollettino Coronavirus Italia, 20.648 contagi e 541 morti per Covid: i dati di domenica 29 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Domenica negativa per quanto riguarda i numeri del Coronavirus in provincia di Cuneo da quanto emerge dal bollettino regionale. A fronte di 90 guariti, infatti, sono stati rilevate 220 nuovi casi di ...Coronavirus in Italia. Il bollettino di sabato 28 novembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 20.648 nuovi contagi (ieri 26.323) e 541 morti (ieri 686). Sono 176.934 i ...