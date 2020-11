Bollettino Coronavirus del 29 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 29 novembre 2020) In data 29l’incremento nazionale dei casi è +1,31% (ieri +1,71%) con 1.585.178 contagiati totali, 734.503 dimissioni/guarigioni (+13.642) e 54.904 deceduti (+541); 795.771 infezioni in corso (+6.463). Elaborati 176.934 tamponi totali (ieri 225.940) con 80.132 nuovi casi testati (ieri 112.839); 20.648 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 11,66% (ieri 11,65% – target 2%); rapporto positivi /nuovi casi testati 25,76% (ieri 23,32% – target 3%). Ricoverati con sintomi -420 (32.879); terapie intensive -9 (3.753). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.203; Veneto 2.617; Campania 2.022; Piemonte 2.021; Lazio 1.993. In Lombardia curva +0,79% (ieri +1,15%) con 28.434 tamponi totali (ieri 37.286) e 9.748 nuovi casi testati (ieri 13.715): 3.203 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 11,26% (ieri 12,37% – target 2%); rapporto ...