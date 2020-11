Boccia, polemica sulle dichiarazioni su Gesù Bambino (Di domenica 29 novembre 2020) Don Pietro D’Angelo sembra aver poco apprezzato le parole del ministro Boccia e la messa di Natale. Il ministro aveva ironizzato sul coprifuoco e il corrispondente anticipo della tradizionale messa di mezzanotte, dicendo che “quest’anno Gesù Bambino nascerà due ore prima”. Don Pietro, parroco della diocesi di Benevento, ha quindi scritto al Ministro una lettera aperta qui di seguito riportata:“Non è un’eresia far nascere Gesù due ore prima. Ha ragione caro ministro cattolico, non è un’eresia” scrive. “Lo sappiamo bene. Sappiamo perfino che il 25 dicembre non è la data esatta della nascita di Gesù, e sappiamo pure che i Magi forse non erano tre e magari anche che l’asino e il bue non scaldavano (a turno? Mah?!) il pargoletto infreddolito nella grotta (ma era davvero una grotta?) giacente sulla ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 29 novembre 2020) Don Pietro D’Angelo sembra aver poco apprezzato le parole del ministroe la messa di Natale. Il ministro aveva ironizzato sul coprifuoco e il corrispondente anticipo della tradizionale messa di mezzanotte, dicendo che “quest’annonascerà due ore prima”. Don Pietro, parroco della diocesi di Benevento, ha quindi scritto al Ministro una lettera aperta qui di seguito riportata:“Non è un’eresia far nasceredue ore prima. Ha ragione caro ministro cattolico, non è un’eresia” scrive. “Lo sappiamo bene. Sappiamo perfino che il 25 dicembre non è la data esatta della nascita di, e sappiamo pure che i Magi forse non erano tre e magari anche che l’asino e il bue non scaldavano (a turno? Mah?!) il pargoletto infreddolito nella grotta (ma era davvero una grotta?) giacente sulla ...

