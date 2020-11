Bitti, il giorno dopo l’alluvione si contano i danni. Ritrovato il corpo della terza vittima (Di domenica 29 novembre 2020) A 24 ore dal terribile alluvione che ha colpito la cittadini di Bitti, nel nuorese, si cerca di spalare il fango e si contano i danni (che sono ingenti). La pioggia che si è abbattuta nella zona ha provocato il doppio dei danni registrati nel 2013, dopo il passaggio del ciclone Cleopatra. Intanto è polemica tra esperti e Regione, accusata dai primi di mal gestione del territorio e, mentre da Italia Viva arriva un emendamento da inserire nella legge di bilancio, dove si richiedono 10milioni per l’emergenza in Sardegna, Solinas tuona contro la burocrazia e ringraziato la Protezione Civile. La situazione a Bitti dopo l’alluvione È passato poco più di un giorno da quelle scioccanti immagini del fiume di acqua e fango che ha ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 29 novembre 2020) A 24 ore dal terribile alluvione che ha colpito la cittadini di, nel nuorese, si cerca di spalare il fango e si(che sono ingenti). La pioggia che si è abbattuta nella zona ha provocato il doppio deiregistrati nel 2013,il passaggio del ciclone Cleopatra. Intanto è polemica tra esperti e Regione, accusata dai primi di mal gestione del territorio e, mentre da Italia Viva arriva un emendamento da inserire nella legge di bilancio, dove si richiedono 10milioni per l’emergenza in Sardegna, Solinas tuona contro la burocrazia e ringraziato la Protezione Civile. La situazione aÈ passato poco più di unda quelle scioccanti immagini del fiume di acqua e fango che ha ...

