Biathlon | Lukas Hofer | “La mia condizione crescerà di gara in gara | ho lavorato bene al tiro durante l’estate”

Le dichiarazioni di Lukas Hofer rilasciate per la Federazione Internazionale Ibu al termine della sprint maschile di Kontiolahti (Fin) della Coppa del Mondo di Biathlon vinta dal norvegese Johannes Thingnes Boe e conclusa a ridosso della top ten in 11ma posizione. L'azzurro di San Lorenzo di Sebato (Bz), 20esimo ieri dopo l'individuale, ha tratto le sue considerazioni al termine della prima tappa. "Le mie sensazioni non sono così cattive al momento, ma nemmeno troppo buone dato che, come alcuni sanno, sono stato colpito anche io dal Covid nelle scorse settimane ed è stato un momento difficile per me, nel quale ho perso diversi allenamenti. La mia condizione sta salendo di colpi gara dopo gara. durante l'estate ho lavorato bene al tiro."

