(Di domenica 29 novembre 2020) “Questa vicenda ha dell’assurdo: sono stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il diritto elementare di gestire io stessa la questione. Vengo offesa da un uomo,, e a restituirmi l’onore interviene un altro uomo, il direttore di Rai3, Franco Di, con un atto di autorità inappellabile”. A parlare in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano è. La giornalista nel corso del suo programma #cartaaveva avuto una discussione con il suo ospite fisso,. Lui è stato allontanato dalla trasmissione, nonostante i due abbiano poi avuto modo di chiarirsi e lo scrittore si sia più volte scusato, anche pubblicamente, con la giornalista. “In questi tre anni di collaborazione tra di noi è nato un rapporto di affetto. ...

stefanocasalec : RT @fattoquotidiano: BIANCA BERLINGUER “È solo Di Mare a stoppare Corona. Ma l’unica offesa sono io e l’ho già scusato” [L'INTERVISTA] @A_F… - linomeschieri : @fattoquotidiano @A_Ferrucci ma guardate la classe di Bianca Berlinguer. ce n'era abbastanza per far scoppiare un c… - SecolodItalia1 : Rai, tensione sempre più alta. Bianca Berlinguer svela lo scontro con Franco di Mare - HuffPostItalia : Bianca Berlinguer: 'Mauro Corona? Dopo il 'gallina' ci siamo chiariti, ma Di Mare lo tiene bloccato' - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: BIANCA BERLINGUER “È solo Di Mare a stoppare Corona. Ma l’unica offesa sono io e l’ho già scusato” [L'INTERVISTA] @A_F… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Berlinguer

I galloni acquisiti li lascia ad altri: “Direttore? Non mi chiami così, non lo sono da anni”. Un direttore è per sempre. “Non ho più quel titolo, quindi no”. Poche le interviste: “Mi stressano, sono s ...La conduttrice e giornalista ha attaccato il direttore di Rai Tre e parlato della solitudine che si respira negli ambienti Rai ...