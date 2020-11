Bianca Berlinguer: «Di Mare non mi ha lasciato il diritto di gestire il caso Corona. La vicenda ha aumentato la mia sensazione di solitudine in Rai» (Di domenica 29 novembre 2020) Bianca Berlinguer La cacciata di Mauro Corona da CartaBianca è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “Ha accentuato la mia sensazione di solitudine in Rai” confessa Bianca Berlinguer, con parole affilate proprie di chi sentiva il bisogno di sfogarsi. In un’intervista al Fatto Quotidiano, la conduttrice ha ripercorso la vicenda dello scrittore ostracizzato svelando i retroscena legati all’inamovibile scelta del direttore di Rai3 Franco di Mare, da lei contestata. Se finora la giornalista aveva alluso solamente al collega, stavolta il tono nei suoi confronti è cambiato. “Questa vicenda ha dell’assurdo: sono stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 29 novembre 2020)La cacciata di Mauroda Cartaè stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “Ha accentuato la miadiin Rai” confessa, con parole affilate proprie di chi sentiva il bisogno di sfogarsi. In un’intervista al Fatto Quotidiano, la conduttrice ha ripercorso ladello scrittore ostracizzato svelando i retroscena legati all’inamovibile scelta del direttore di Rai3 Franco di, da lei contestata. Se finora la giornalista aveva alluso solamente al collega, stavolta il tono nei suoi confronti è cambiato. “Questaha dell’assurdo: sono stata offesa, eppure non mi è statoil ...

