“Beccato!” Stefano De Martino fine delle chiacchiere | spuntano le foto con lei | nient’altro da aggiungere

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 29 novembre 2020) Novità in arrivo perDe. L’ex ballerino di Amici, danzatore professionista e conduttore di Made in Sud, continua a ribadire di essere single. Ma forse l’ex di Belen non la racconta giusta. Se due indizi fanno una prova, beh, la prova c’è.è stato pizzicato ben due volte, prima dal settimanale Chi mentre rientrava da un romantico week end in un resort in Trentino Alto Adige. Successivamente Deè stato nuovamente ripreso, stavolta da Vero, sempre in compagnia della stessa ragazza. Va detto che, dopo la storia con Belen il conduttore di Made in Sud aveva detto perentorio “Con le donne ho chiuso”, ma secondo il sempre informato Gabriele Parpiglia di Giornalettismo le cose non stavano proprio così. Infatti pare che intorno al ballerino girassero almeno due donne, una ballerina ed una make up ...