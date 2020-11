Beautiful anticipazioni: Katie ha una insufficienza renale, sopravviverà? (Di domenica 29 novembre 2020) Non potevano mancare le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata di domani 30 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio i dettagli dei prossimi episodi. Che cosa ha Katie? Sta molto male oppure si tratta solo di un malessere passeggero? Wyatt e Sally alla fine si sposeranno o i problemi di salute di Katie cambieranno i piani della coppia? Flo pensa, anche fomentata da sua madre, che potrebbe avere una nuova possibilità con Wyatt. Non sa che il suo ex ha deciso di voltare pagina, ma andrà davvero fino in fondo? Bill aveva capito che Katie stava molto male ma non pensava che stesse per succedere qualcosa di così tanto grave… E Shauna che cosa farà con Ridge? Starà in silenzio oppure farà delle rivelazioni che potrebbero ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 29 novembre 2020) Non potevano mancare le nostredi: che cosa succederà nella puntata di domani 30 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio i dettagli dei prossimi episodi. Che cosa ha? Sta molto male oppure si tratta solo di un malessere passeggero? Wyatt e Sally alla fine si sposeranno o i problemi di salute dicambieranno i piani della coppia? Flo pensa, anche fomentata da sua madre, che potrebbe avere una nuova possibilità con Wyatt. Non sa che il suo ex ha deciso di voltare pagina, ma andrà davvero fino in fondo? Bill aveva capito chestava molto male ma non pensava che stesse per succedere qualcosa di così tanto grave… E Shauna che cosa farà con Ridge? Starà in silenzio oppure farà delle rivelazioni che potrebbero ...

