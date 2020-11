Beach Volley, le convocate della Nazionale femminile per il raduno. Riprendono gli allenamenti anche Lupo e Nicolai (Di domenica 29 novembre 2020) Inizierà domani il raduno per la Nazionale femminile di Beach Volley. Le azzurre si ritroveranno a Formia per una sessione di allenamento che si concluderà sabato 5 dicembre. Il Tecnico Federale Terenzio Feroleto ha convocato le atlete azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth. A pochi chilometri di distanza, per la precisione a Roma, le azzurre Claudia Scampoli, Chiara They e Margherita Bianchin si ritroveranno per un ulteriore programma di lavoro che terminerà un giorno prima rispetto alle atlete dell’Aeronautica Militare sotto l’attenta guida del tecnico Fabrizio Magi. Torneranno agli allenamenti anche Daniele Lupo e Paolo Nicolai coordinati dal tecnico Matteo Varnier per una sessione di allenamento che prenderà il via domani 30 ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Inizierà domani ilper ladi. Le azzurre si ritroveranno a Formia per una sessione di allenamento che si concluderà sabato 5 dicembre. Il Tecnico Federale Terenzio Feroleto ha convocato le atlete azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth. A pochi chilometri di distanza, per la precisione a Roma, le azzurre Claudia Scampoli, Chiara They e Margherita Bianchin si ritroveranno per un ulteriore programma di lavoro che terminerà un giorno prima rispetto alle atlete dell’Aeronautica Militare sotto l’attenta guida del tecnico Fabrizio Magi. Torneranno agliDanielee Paolocoordinati dal tecnico Matteo Varnier per una sessione di allenamento che prenderà il via domani 30 ...

Il Trocia Beach non si è fermato. Nonostante la pandemia, al suo 18° compleanno, non si è spenta l’energia di questo evento che ogni anno raccoglie centinaia di atleti e simpatizzanti, oltre a diverse ...

Modena Centro Mammut, asta deserta Nuovo bando a metà gennaio

L’area sportiva, fino al 2019 gestita da Marja Caliendo, è in vendita Nessuna offerta pervenuta: ora la base d’asta calerà ancora ...

