Basket | Qualificazioni Europei 2022 | Italia-Macedonia del Nord sarà recuperata nella finestra di febbraio

(Di domenica 29 novembre 2020) Si giocheràdiil recupero del match di qualificazione aglitradel. L’incontro, che si sarebbe dovuto disputare ieri, non ha avuto luogo a causa della positività di tre macedoni al Covid-19. La FIBA, oltre a comunicare questo rinvio, ha comunicato anche quello di Estonia-del, che si sarebbe dovuta giocare domani, a causa degli esiti di nuovi test eseguitigiornata di ieri. La sede delladel prossimo, va ricordato, è ancora da stabilire. Si giocherà invece regolarmente-Russia, prevista per domani alle 15:00 a Tallinn. Ieri, va ricordato, gli ...

Si erano aspettati di tutto, gli azzurri, tranne che una partita non disputata per tripla positività al Covid-19 tra gli avversari. E invece è proprio quello che è successo ieri a Tallinn: il primo at ...Dove vedere Russia-Italia Qualificazioni Europei Basket 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Il match Russia-Italia sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 (canale 201 del tele ...