Basket femminile, Serie A1 2020-2021: nona sinfonia per Venezia, vincono anche Empoli e Geas (Di domenica 29 novembre 2020) Nella giornata odierna si è concluso il nono turno della Serie A1 di Basket femminile. Tre le partite che si sono disputate: dominio del fattore campo, dal momento che si sono registrate le vittorie interne di Venezia, Empoli e Geas rispettivamente contro Ragusa, Vigarano e Campobasso. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Continua il monologo dell'Umana Reyer Venezia, che batte con largo margine la Passalacqua Ragusa e ottiene la nona vittoria in altrettante partite. Le orogranata partono col piede pigiato sull'acceleratore e chiudono il primo periodo avanti di sedici lunghezze (31-15). Dopo un secondo quarto equilibrato, le venete allungano ulteriormente nella ripresa, imponendosi per 92-65. L'MVP del match è Gintare Petronyte, che realizza una ...

