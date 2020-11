Baronissi, per “Città della Medicina” 27 imprese si fanno avanti (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBaronissi (Sa) – Ventisette imprese hanno manifestato al Comune di Baronissi il proprio interesse per “Città della Medicina”. La vasta area di 190mila mq, contigua alla Facoltà di Medicina, è destinata ad ospitare aziende altamente tecnologiche nell’ambito del bio-medicale. Centri di ricerca, alta formazione che siano service della Facoltà: una cittadella dell’eccellenza a supporto del territorio. Lunedì 30 novembre ci sarà la prima seduta della commissione tecnica – composta da dirigenti comunali e dell’’Università – che esaminerà preliminarmente i progetti pervenuti. “L’interesse di tante aziende – afferma il sindaco Gianfranco Valiante – dimostra che “Città della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Ventisettehanno manifestato al Comune diil proprio interesse per. La vasta area di 190mila mq, contigua alla Facoltà di Medicina, è destinata ad ospitare aziende altamente tecnologiche nell’ambito del bio-medicale. Centri di ricerca, alta formazione che siano serviceFacoltà: una cittadell’eccellenza a supporto del territorio. Lunedì 30 novembre ci sarà la prima sedutacommissione tecnica – composta da dirigenti comunali e dell’’Università – che esaminerà preliminarmente i progetti pervenuti. “L’interesse di tante aziende – afferma il sindaco Gianfranco Valiante – dimostra che...

BiDrummer : @zdizoro la prossima volta che passi per Baronissi (SA), lascia perdere l'@Autogrill_Group e fermati a mangiare da… - zazoomblog : Baronissi consiglieri al sindaco: “Diffidi Provincia per lavori a rotatoria” - #Baronissi #consiglieri #sindaco: - salernotoday : Covid-19: nuovi contagi in 6 comuni salernitani, Montano Antilia in apprensione per un concittadino in Francia… - muoversincampan : Sull'A2 del Mediterraneo code, per lavori tra Lancusi e Baronissi verso Reggio Calabria e nei pressi di Baronissi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Baronissi per No a violenza donne: iniziativa social a Baronissi per la sensibilizzazione Salernonotizie.it Coronavirus, a Baronissi scuole chiuse fino all’8 dicembre: il sindaco proroga la sospensione

Coronavirus, le scuole a Baronissi resteranno chiuse fino all'8 dicembre. L'annuncio arriva dal primo cittadino ...

A Salerno un murales del “Tuffatore” in chiave ambientalista

Terminato il lavoro dell’artista salernitano Stefano Santoro, alias McNenya, che con il supporto di Greenpeace Salerno ha realizzato il suo “Il Tuffatore” in chiave ambientalista riprendendo il celebr ...

Coronavirus, le scuole a Baronissi resteranno chiuse fino all'8 dicembre. L'annuncio arriva dal primo cittadino ...Terminato il lavoro dell’artista salernitano Stefano Santoro, alias McNenya, che con il supporto di Greenpeace Salerno ha realizzato il suo “Il Tuffatore” in chiave ambientalista riprendendo il celebr ...