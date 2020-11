Bari, fiamme e fumo al Cara di Palese: paura fra i migranti ma nessun ferito (Di domenica 29 novembre 2020) Bari - Un incendio, per cause ritenute accidentali, si è sviluppato all'interno di uno dei moduli del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari-Palese. A quanto si apprende, le fiamme si ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 29 novembre 2020)- Un incendio, per cause ritenute accidentali, si è sviluppato all'interno di uno dei moduli del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di. A quanto si apprende, lesi ...

Un incendio, per cause ritenute accidentali, si è sviluppato all'interno di uno dei moduli del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari-Palese. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, ...

