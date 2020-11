Barbara d’Urso | la foto su Instagram non lascia dubbi | chi c’è a casa con lei?

Leggi su youmovies

(Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.lasunon: i suoi follower notano subito qualcosa e non sono i soli.ha condiviso suunache ha fatto scalpore: i follower notano subito qualcosa che non va, ma non sono stati i soli. Gli scatti della conduttrice sui social suscitano sempre tantissimi