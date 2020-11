Barack Obama approva Drake come suo interprete in un possibile biopic

(Di domenica 29 novembre 2020)diin un film? L'ex presidente americano benedice questa ipotesi. Durante una recente intervista,ha espresso la suazione riguardo la possibilità di affidare ail ruolo da protagonista in un filmdedicato al 44º Presidente degli Stati Uniti. Nonostante non sia stato ancora realizzato un film sulla carriera politica di, sembra che sia stato già individuato l'attore cherebbe l'ex presidente americano in una lui dedicato. Nelle scorse ore, infatti,ha rilasciato una lunga intervista a ...

marcobardazzi : È molto significativo che nelle 751 pagine della sua biografia, dedicata ai suoi primi quattro anni alla Casa Bianc… - periodicodaily : Barack Obama dice sì ad un film sulla sua vita ~ Spettacolo Periodico Daily - BidoliNicola : trasferimento dei sistemi informatici delle elezioni statali e all'esterno dei depositi di dati elettorali di terze… - Parsifalssister : Chimamanda Ngozi Adichie on Barack Obama’s ‘A Promised Land’ - GrendelFTMoor : Quando i giornali competenty™ citeranno John Brennan, ricordatevi che era il Maestro degli Assassini di Barack Obama. -

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama

C’è un bambino che cammina su un filo sottilissimo sospeso nell’aria. Prova a restare in equilibrio, a non cadere, a trasformare in arcobaleno il paracadute che lo accompagna verso terra in caso di ca ...L’ex presidente Barack Obama, in una recente intervista, ha espresso la sua approvazione riguardo la possibilità di affidare al rapper Drake il ruolo da protagonista in un film biopic dedicato al 44º ...