Banconote da 500 mila lire che valgono migliaia di euro | ecco quali sono!

Leggi su android-news.eu

(Di domenica 29 novembre 2020) Questa mattina andremo a parlare di una banconota che ad oggi vale moltissimi soldi, andremo a parlare della 500. Come abbiamo già detto in molti altri articoli, in Italia fino al 2001, la moneta ufficiale era la Lira, che è stata poi sostituita con l’, per l’appunto nel 2001. Ovviamente chi aveva le, sia inche monete, ha dovuto fare un cambio, per prendere la rispettiva somma ma in. All’epoca del cambio la 500veniva scambiata con 258, ma oggi, a distanza di 19 anni, quanto vale questa banconota? Andremo a rispondere a questa domanda a breve. Descrizione della banconota La banconota da 500è stata emessa una sola volta nel 1997, e l’ultima ...