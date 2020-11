Avete mai visto il figlio di Daria Bignardi? Ha 23 anni ed è un politico [FOTO] (Di domenica 29 novembre 2020) Daria Bignardi è da anni uno dei volti noti della televisione italiana ma non solo; è infatti tra le più brillanti giornaliste e scrittrici. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha alle spalle due matrimoni: il primo, con Nicola Manzoni, da cui è nato il figlio Ludovico. Nel 2004, ha poi sposato Luca Sofri, giornalista, blogger e conduttore radiofonico italiano. Chi è Ludovico, il figlio di Daria Bignardi FOTO Giornalista, scrittrice e presentatrice: tutti i lavori fatti da Daria Bignardi dagli anni ’80 fino ad oggi l’hanno consacrata ad una delle donne più talentuose della televisione italiana. Pioniera del Grande Fratello, è stata la prima conduttrice del noto reality show, ma la sua carriera è ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 29 novembre 2020)è dauno dei volti noti della televisione italiana ma non solo; è infatti tra le più brillanti giornaliste e scrittrici. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha alle spalle due matrimoni: il primo, con Nicola Manzoni, da cui è nato ilLudovico. Nel 2004, ha poi sposato Luca Sofri, giornalista, blogger e conduttore radiofonico italiano. Chi è Ludovico, ildiGiornalista, scrittrice e presentatrice: tutti i lavori fatti dadagli’80 fino ad oggi l’hanno consacrata ad una delle donne più talentuose della televisione italiana. Pioniera del Grande Fratello, è stata la prima conduttrice del noto reality show, ma la sua carriera è ...

GORIZIA Non dava segni di vita da parecchi mesi. Non si sa da quanti con precisione. Qualcuno dice di averlo visto per l’ultima volta due anni fa. O poco meno. Di Mario Brumat si erano perse le tracce ...

Daria Bignardi ha alle spalle due matrimoni: il primo, con Nicola Manzoni, da cui è nato Ludovico. Il giovane ha 23 anni ed è un politico.

