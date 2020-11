Avellino, all’Alt dei carabinieri si da alla fuga e si schianta contro due auto: arrestato (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – È accaduto questa notte ad Avellino. La pattuglia della Sezione Radiomobile della locale Compagnia carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, finalizzato alla verifica del rispetto delle misure imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, ha intimato l’“Alt” al conducente di un’utilitaria. L’automobilista in un primo momento rallenta la marcia, fingendo di fermarsi; quindi, con manovra fulminea, si dà alla fuga, perdendo subito dopo il controllo del veicolo che impatta contro due autovetture parcheggiate in via Francesco Tedesco. Raggiunto dai carabinieri ed acclarate ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– È accaduto questa notte ad. La pattuglia della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di un servizio perlustrativo, finalizzatoverifica del rispetto delle misure imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19 edprevenzione dei reati in genere, ha intimato l’“Alt” al conducente di un’utilitaria. L’mobilista in un primo momento rallenta la marcia, fingendo di fermarsi; quindi, con manovra fulminea, si dà, perdendo subito dopo illlo del veicolo che impattaduevetture parcheggiate in via Francesco Tedesco. Raggiunto daied acclarate ...

