Assemblee di condominio online: basta la maggioranza per legge (Di domenica 29 novembre 2020) Annamaria Villafrate - Approvato definitivamente il Dl Covid che prevede, per deliberare lo svolgimento delle Assemblee condominiali in modalità videoconferenza, la sola maggioranza dei condomini.

