Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 28 novembre 2020

(Di domenica 29 novembre 2020)dei programmi più visti di28, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo speciale Ad10s Diego ha totalizzato 2191 spettatori (8.50% di share); su Canale5 il programma Tu si que vales ha avuto 6165 spettatori (share 33.09%). Su Italia1 il film La Bella e la Bestia ha ottenuto 1564 spettatori (5.96%); su Rai2 l’episodio di SWAT 1261 (4.61%) e Criminal Minds 1246 (4.63%) nel secondo; su Rai3 la puntata di Sapiens – Un solo pianeta 1528 spettatori (share 6.55%); su Rete4 il film The Bourne Legacy 931 spettatori (3.84%); su La7 il film Flawless – Un colpo perfetto ne ha avuti 676 (2.62%).tv Access prime time e preserale Ballando ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Ad10s Diego, finale di Tu si que vales, Sapiens | Dati Auditel 28 novembre 2020 - Emanuele4Music : Ascolti tv ieri: Ad10s Diego, finale di Tu si que vales, Sapiens | Dati Auditel 28 novembre 2020… - VincyVita : Ascolti grandiosi per Tu si que vales. Ha sofferto sicuramente della presenza di Ballando, ecco perché i suoi dati… - SuperGuidaTV : Ascolti tv ieri: Ad10s Diego, finale di Tu si que vales, Sapiens | Dati Auditel 28 novembre 2020 #AscoltiTv… - Masino_ : @AbiBebiDj @sonoscettico @DSantanche @Libero_official @sole24ore Calmina Signora, calmina, per sua sfortuna il graf… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Puntatona quella di Tu si que vales in onda il 28 novembre 2020. Una finalissima seguita da oltre 6 milioni di spettatori per un record per Canale 5 e per il programma di Maria de Filippi. Numeri ecce ...Presentato il rapporto 2019 e sui primi sei mesi 2020 Ai centri di ascolto si è rivolto il 30% in più di persone ...