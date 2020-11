Arriva la (nuova) guerra dei turisti. L’analisi di Pellicciari (Di domenica 29 novembre 2020) Per chi ha avuto la sfortuna di vivere una guerra (ma pure la fortuna di uscirne sano, anche mentalmente) – ogni paragone con l’esperienza del Covid stride. Non c’è autocertificazione o zona gialla che tenga al riparo da una pioggia di granate che relega le persone per mesi in seminterrati su giacigli di fortuna, senza riscaldamento e cibo. Altra cosa rispetto ai problemi con la dieta o il wi-fi lento di cui ci si lamenta oggi nel lock-down. Eppure, al netto dello sprecarsi di banali e ripetitive metafore belliche – è innegabile che vi siano alcune similitudini nelle dinamiche politiche e sociali. Tra le principali vi è la conferma che mentre all’esplodere della crisi tutti si è presi di sorpresa e si fatica a reagire; col passare del tempo alcuni riescono a riadattarsi meglio degli altri. Pur non avendo alcuna responsabilità nella genesi della stessa crisi, ne ... Leggi su formiche (Di domenica 29 novembre 2020) Per chi ha avuto la sfortuna di vivere una(ma pure la fortuna di uscirne sano, anche mentalmente) – ogni paragone con l’esperienza del Covid stride. Non c’è autocertificazione o zona gialla che tenga al riparo da una pioggia di granate che relega le persone per mesi in seminterrati su giacigli di fortuna, senza riscaldamento e cibo. Altra cosa rispetto ai problemi con la dieta o il wi-fi lento di cui ci si lamenta oggi nel lock-down. Eppure, al netto dello sprecarsi di banali e ripetitive metafore belliche – è innegabile che vi siano alcune similitudini nelle dinamiche politiche e sociali. Tra le principali vi è la conferma che mentre all’esplodere della crisi tutti si è presi di sorpresa e si fatica a reagire; col passare del tempo alcuni riescono a riadattarsi meglio degli altri. Pur non avendo alcuna responsabilità nella genesi della stessa crisi, ne ...

formichenews : Arriva la (nuova) guerra dei turisti Con le notizie provenienti da Corea del Sud e Giappone a preannunciarci che a… - SimonaCroisette : RT @ciakmag: #DavidLynch arriva su #Netflix con una nuova serie? ?? - fluminera5 : RT @SciiKimici: La sparizione del piano terra. La strada ora arriva al primo piano. La nuova porta di casa per molte abitazioni è il terraz… - bicimagazineit : Siete alla ricerca di una e-mtb per trascorrere tante ore in sella, su trail non particolarmente impegnativi? Arriv… - CantieriNavali : RT @celenostalgia: Dall'@ItalianNavy arriva un'arma in più per la lotta contro il #coronavirus: ecco tutti i dettagli del progetto per la n… -