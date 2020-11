Arisa lascia tutti a bocca aperta su Instagram: “Mi viene da piangere” (Di domenica 29 novembre 2020) Nel suo ultimo post su Instagram Arisa, una cantante che non ha bisogno di presentazioni, stupisce i suoi fan con un lungo e intenso monologo. “All’ora di pranzo di una domenica qualunque ti guardi indietro e ti dici che è tutto ok. Sembrava impossibile, e invece un posto c’è, il momento arriva”. Comincia così L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 29 novembre 2020) Nel suo ultimo post su, una cantante che non ha bisogno di presentazioni, stupisce i suoi fan con un lungo e intenso monologo. “All’ora di pranzo di una domenica qualunque ti guardi indietro e ti dici che è tutto ok. Sembrava impossibile, e invece un posto c’è, il momento arriva”. Comincia così L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

serensnixpity : Arisa che lascia parlare Rudy e poi riprende a parlare come se nulla fosse è il mio spirit animal ???? #Amici20 - Sdem41333049 : Chi la fa l'aspetti Arisa, Rudy non ne lascia scappare mezza #Amici20 - scemografia : RT @Paolanic_: Grande Arisa che ad #Amici20 non lascia spazio per futili discussioni tra professori, concedendolo invece alla musica e ai r… - Paolanic_ : Grande Arisa che ad #Amici20 non lascia spazio per futili discussioni tra professori, concedendolo invece alla musica e ai ragazzi ???? - florienne9801 : Arisa non ne sta azzeccando manco mezza oh, ma che mi combini, ma mettilo in sfida con Giulio e lascia stare Leo #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa lascia Arisa lascia tutti a bocca aperta su Instagram: “Mi viene da piangere” ViaggiNews.com Arisa lascia tutti a bocca aperta su Instagram: “Mi viene da piangere”

Nel suo ultimo post su Instagram Arisa, una cantante che non ha bisogno di presentazioni, stupisce i suoi fan con un intenso monologo.

Amici 2020, tensione tra Rudy e Arisa: Giulio eliminato e Arianna sospesa

Nella puntata di Amici del 28 novembre emergono le divergenze sui talenti tra Rudy Zerbi e Arisa. Giulio è il primo eliminato mentre Arianna rischia il banco.

Nel suo ultimo post su Instagram Arisa, una cantante che non ha bisogno di presentazioni, stupisce i suoi fan con un intenso monologo.Nella puntata di Amici del 28 novembre emergono le divergenze sui talenti tra Rudy Zerbi e Arisa. Giulio è il primo eliminato mentre Arianna rischia il banco.