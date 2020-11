“Area rossa”, i controlli delle forze dell’ordine a Salerno e Provincia (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Durante l’intera settimana, ed in particolare venerdì 27 e sabato 28 novembre, le forze dell’ordine sono state impegnate, sull’intero territorio Provinciale, a far rispettare le normative nazionali, regionali e comunali finalizzate a contrastare la diffusione del coronavirus covid-19. I servizi di vigilanza, “interforze”, con l’ineludibile contributo di Esercito Italian e Polizie Locali, disposti con ordinanza del Questore della Provincia di Salerno, dr. Maurizio FICARRA, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, Col. Gianluca TROMBETTI e Generale Danilo PETROCELLI, hanno portato a controllare: • nr. 2608 persone • nr. 817 esercizi pubblici Nella circostanza, sono ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante l’intera settimana, ed in particolare venerdì 27 e sabato 28 novembre, lesono state impegnate, sull’intero territoriole, a far rispettare le normative nazionali, regionali e comunali finalizzate a contrastare la diffusione del coronavirus covid-19. I servizi di vigilanza, “inter”, con l’ineludibile contributo di Esercito Italian e Polizie Locali, disposti con ordinanza del Questore delladi, dr. Maurizio FICARRA, d’intesa con i Comandantili dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, Col. Gianluca TROMBETTI e Generale Danilo PETROCELLI, hanno portato a controllare: • nr. 2608 persone • nr. 817 esercizi pubblici Nella circostanza, sono ...

MinisteroSalute : Il Ministro @robersperanza ha firmato l'ordinanza, in vigore da oggi, che rinnova fino al 3 dicembre le misure dis… - infoitinterno : Coronavirus, Abruzzo verso il prolungamento dell'area rossa. Scatta la nuova ipotesi - happyproudpuppy : RT @MinisteroSalute: Il Ministro @robersperanza ha firmato l'ordinanza, in vigore da oggi, che rinnova fino al 3 dicembre le misure dispost… - happyproudhuman : RT @MinisteroSalute: Il Ministro @robersperanza ha firmato l'ordinanza, in vigore da oggi, che rinnova fino al 3 dicembre le misure dispost… - FrankZanata : RT @bobinetv: .@ErikLavevaz al ministro Speranza: riveda la classificazione di Area rossa della Valle d'Aosta #valledaosta #politica - http… -

Ultime Notizie dalla rete : “Area rossa” Pediatria: scoliosi 'dimenticata' ma in aumento, da ortopedico troppo tardi Affaritaliani.it