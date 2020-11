Arcelor Mittal: sindacati convocati per domani a mezzogiorno Dal ministro dello Sviluppo economico (Di domenica 29 novembre 2020) Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha indetto per domani alle 12 l’incontro con i sindacati (in videoconferenza) per trattare la questione Arcelor Mittal. È imminente una svolta nella titolarità dell’azienda che gestisce il siderurgico di Taranto, con ingresso diretto dello Stato nella proprietà. L'articolo Arcelor Mittal: sindacati convocati per domani a mezzogiorno <small class="subtitle">Dal ministro dello Sviluppo economico</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 29 novembre 2020) Il, Stefano Patuanelli, ha indetto peralle 12 l’incontro con i(in videoconferenza) per trattare la questione. È imminente una svolta nella titolarità dell’azienda che gestisce il siderurgico di Taranto, con ingresso direttoStato nella proprietà. L'articoloper Dal proviene da Noi Notizie..

cocchi2a : RT @ansa_economia: Arcelor Mittal: Patuanelli convoca sindacati domani alle 12. In vista dell'accordo che fissa l'ingresso dello Stato #ANS… - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: Arcelor Mittal, Patuanelli convoca i sindacati domani alle 12 #ANSA - Agenzia_Ansa : Arcelor Mittal, Patuanelli convoca i sindacati domani alle 12 #ANSA - ansa_economia : Arcelor Mittal: Patuanelli convoca sindacati domani alle 12. In vista dell'accordo che fissa l'ingresso dello Stato… - fisco24_info : Arcelor Mittal: Patuanelli convoca sindacati domani alle 12: In vista dell'accordo che fissa l'ingresso dello Stato -