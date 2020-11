Antonino Cannavacciuolo per FQMagazine: “Il mio ricordo più intimo di Maradona? Per lui ho fatto una cosa che non ho fatto con nessuno” (Di domenica 29 novembre 2020) Antonino Cannavacciuolo ha realizzato tanti sogni nella vita, è nato in provincia ma ha raggiunto l’olimpo della cucina italiana e internazionale, ha cucinato per celebrità e capi di Stato – ma si è seduto al tavolo con un suo cliente solo una volta, quando a Villa Crespi è arrivato Maradona – ha costruito con sua moglie Cinzia un piccolo impero gastronomico, ma se gli chiedi cosa lo fa stare bene, lui ti spiazza e ti risponde senza pensarci: pescare con i miei figli. “Il wow di sottofondo per me ha poco valore: oggi ti considerano il migliore, domani arriva un altro più bravo e ti scalza”, racconta a FQMagazine de Ilfattoquotidiano.it alla vigilia dell’ultima puntata di Antonino Chef Academy, in onda martedì 1° dicembre su Sky Uno e NowTv, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020)ha realizzato tanti sogni nella vita, è nato in provincia ma ha raggiunto l’olimpo della cucina italiana e internazionale, ha cucinato per celebrità e capi di Stato – ma si è seduto al tavolo con un suo cliente solo una volta, quando a Villa Crespi è arrivato– ha costruito con sua moglie Cinzia un piccolo impero gastronomico, ma se gli chiedilo fa stare bene, lui ti spiazza e ti risponde senza pensarci: pescare con i miei figli. “Il wow di sottofondo per me ha poco valore: oggi ti considerano il migliore, domani arriva un altro più bravo e ti scalza”, racconta ade Ilquotidiano.it alla vigilia dell’ultima puntata diChef Academy, in onda martedì 1° dicembre su Sky Uno e NowTv, il ...

