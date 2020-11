Anticipazioni Un Posto al sole giovedì 3 dicembre 2020 (Di domenica 29 novembre 2020) giovedì 3 dicembre 2020 – Silvia attacca Michele: Michele pensa che lo sconforto perdurante di Silvia sia una conseguenza della brutta aggressione che l’ha resi protagonisti, ma in realtà la verità è un’altra e questa volta Silvia non esiterà nell’attaccarlo con lo scopo di fargli capire come stanno le cose tra di loro. L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di domenica 29 novembre 2020)– Silvia attacca Michele: Michele pensa che lo sconforto perdurante di Silvia sia una conseguenza della brutta aggressione che l’ha resi protagonisti, ma in realtà la verità è un’altra e questa volta Silvia non esiterà nell’attaccarlo con lo scopo di fargli capire come stanno le cose tra di loro. L'articolo News Programmi Tv.

zazoomblog : Anticipazioni Un Posto al sole lunedì 30 novembre 2020 - #Anticipazioni #Posto #lunedì #novembre - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni: cosa succede a JIMMY? I sospetti su NIKO e… - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 27 novembre: cos’ha in mente Roberto? - infoitcultura : Un Posto al Sole: anticipazioni sulla puntata di venerdì 27 novembre - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni 27 novembre: tutti in pensiero per Niko -