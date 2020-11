Anticipazioni Tempesta d’Amore venerdì 4 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 29 novembre 2020)– Le ricerche di Robert: Robert continua a cercare Eva ma senza alcun successo innescando rabbia e paura. Di contro la donna spera di non essere intercettata dato che non vuole più vivere accanto a Robert. Non si tratta solo della storia del bambino, ma anche di una serie di reazioni che di certo la donna non si aspettava. L'articolo News Programmi Tv.