Anticipazioni Tempesta d’Amore domenica 6 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 29 novembre 2020)– Tim vs Steffen: Tim è molto dispiaciuto di aver capito in ritardo quello che prova per Franzi, la quale al momento sembra confusa. Steffen è riuscito nel suo intento, ma non crede sia opportuno arrivati a questo punto farsi da parte. Anzi ha seriamente intenzione di far capire a Franzi quanto ci tenga a lei a costo di discutere anche con Tim, il quale però sembra aver perso molte chance di riconquistarla. L'articolo News Programmi Tv.