Anticipazioni Cyber Monday Amazon del 30 novembre con offerte Samsung | Xiaomi | Huawei

Leggi su optimagazine

(Di domenica 29 novembre 2020) Quali saranno le miglioriper ilrelative alla categoria smartphone? Già in questa domenica 28siamo in grado di anticipare quelle che saranno le occasioni certe messe in campo sullo store online per i brand. La lunga settimana del Black Friday si concluderà in effetti solo alla mezzanotte di domani, dunque le promozioni per l’elettronica resteranno tali ancora per più di 24 ore, salvo esaurimento scorte, questo è chiaro. Per quanto riguarda il brand, ilfa scendere in campo tutta la serie Galaxy del produttore. I dispositivi entry level e di fascia media sono praticamente tutti proposti con un ...