Angelina Jolie, Twitter contro suo padre Jon Voight: "Imbarazzante e fascista" (Di domenica 29 novembre 2020) Angelina Jolie ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno su Twitter dopo l'ultimo video postato dal padre Jon Voight che sostiene Donald Trump mette in guardia l'America dal pericolo Joe Biden. Angelina Jolie ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno su Twitter dopo l'ultimo video postato dal padre Jon Voight, con il quale ha un rapporto complicato da diversi anni (i due hanno smesso di vedersi regolarmente dopo la morte della madre di lei nel 2007). Voight, da alcuni anni apertamente conservatore - dopo essere stato liberale nelle prime fasi della carriera - e ultimamente accanito sostenitore di Donald Trump, ha postato un video qualche giorno fa in cui dice che l'America sarà in grande pericolo sotto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020)ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno sudopo l'ultimo video postato dalJonche sostiene Donald Trump mette in guardia l'America dal pericolo Joe Biden.ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno sudopo l'ultimo video postato dalJon, con il quale ha un rapporto complicato da diversi anni (i due hanno smesso di vedersi regolarmente dopo la morte della madre di lei nel 2007)., da alcuni anni apertamente conservatore - dopo essere stato liberale nelle prime fasi della carriera - e ultimamente accanito sostenitore di Donald Trump, ha postato un video qualche giorno fa in cui dice che l'America sarà in grande pericolo sotto ...

