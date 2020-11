Andrea Paris vince Tu si que vales: dedica speciale a Veronica Franco (Di domenica 29 novembre 2020) Giunto alla finale Tu si que vales si conclude con un record d’ascolti inaspettato. Lo show ha tenuto testa a tutti i programmi delle altre reti in tutte le settimane che è andato in onda, battendo in alcuni momenti anche Ballando con le stelle. Finale emozionante sia per i giudici che per i concorrenti in gara che hanno saputo approfittare di questo momento di popolarità con entusiasmo. A vincere, grazie al televoto del pubblico a casa, Andrea Paris che l’ha spuntata tra i 16 concorrenti in gara. L’uomo ha dedicato la vittoria a Veronica Franco, la concorrente dello show scomparsa da poco. Una dedica speciale che Paris ha voluto fare alla memoria della giovane ragazza che non è riuscita a superare la sua malattia. ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 29 novembre 2020) Giunto alla finale Tu si quesi conclude con un record d’ascolti inaspettato. Lo show ha tenuto testa a tutti i programmi delle altre reti in tutte le settimane che è andato in onda, battendo in alcuni momenti anche Ballando con le stelle. Finale emozionante sia per i giudici che per i concorrenti in gara che hanno saputo approfittare di questo momento di popolarità con entusiasmo. Are, grazie al televoto del pubblico a casa,che l’ha spuntata tra i 16 concorrenti in gara. L’uomo hato la vittoria a, la concorrente dello show scomparsa da poco. Unacheha voluto fare alla memoria della giovane ragazza che non è riuscita a superare la sua malattia. ...

