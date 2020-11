Among Us, lo streaming di beneficenza della politica americana Alexandria Ocasio-Cortez raccoglie oltre 200.000 dollari (Di domenica 29 novembre 2020) La politica democratica Alexandria Ocasio-Cortez, membro della Camera dei Rappresentanti, è un volto molto noto all'interno della community videoludica, in quanto si tratta di una delle rare personalità politiche che, invece di demonizzare i videogiochi come di consueto (specialmente in virtù di una sparatoria nelle scuole), li gioca apertamente e davanti a tutti. Già protagonista di un livestream Twitch che ha fatto incetta di spettatori e visual, Alexandria (chiamata anche AOC) è tornata recentemente sulla piattaforma per un nuovo streaming di Among Us. Mentre il primo streaming era volto ad incitare gli spettatori americani a votare, questa volta si è trattato di scopi umanitari: raccogliere fondi ... Leggi su eurogamer (Di domenica 29 novembre 2020) Lademocratica, membroCamera dei Rappresentanti, è un volto molto noto all'internocommunity videoludica, in quanto si tratta di una delle rare personalità politiche che, invece di demonizzare i videogiochi come di consueto (specialmente in virtù di una sparatoria nelle scuole), li gioca apertamente e davanti a tutti. Già protagonista di un livestream Twitch che ha fatto incetta di spettatori e visual,(chiamata anche AOC) è tornata recentemente sulla piattaforma per un nuovodiUs. Mentre il primoera volto ad incitare gli spettatori americani a votare, questa volta si è trattato di scopi umanitari:re fondi ...

