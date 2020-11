"Amedeo Goria è come il maiale. Pur di andare in tv...", una pesantissima verità sul giornalista (Di domenica 29 novembre 2020) Amadeo Goria è come il maiale. Non si butta via nulla. Il giornalista va a ruba da quando la sua ex moglie Maria Teresa Ruta è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Prima salta fuori Maria Monsè che dice che lui cercò una vita fa di baciarla, poi una tizia dice di essere stata molestata da lui (ma al dunque pare avesse fatto solo il lumacone, come sempre), infine un agente insinua che abbia avuto un figlio da una signora bene, ma poi si scopre che è una sua assistita. Amedeo, sei come il maiale: non si butta via niente... pur di andare in Tv. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Amadeoil. Non si butta via nulla. Ilva a ruba da quando la sua ex moglie Maria Teresa Ruta è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Prima salta fuori Maria Monsè che dice che lui cercò una vita fa di baciarla, poi una tizia dice di essere stata molestata da lui (ma al dunque pare avesse fatto solo il lumacone,sempre), infine un agente insinua che abbia avuto un figlio da una signora bene, ma poi si scopre che è una sua assistita., seiil: non si butta via niente... pur diin Tv.

