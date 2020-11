Alluvione Sardegna, tre vittime a Bitti: le strade del paese sommerse dal fango. FOTO (Di domenica 29 novembre 2020) Il nubifragio di sabato 28 novembre nell’isola ha causato la morte di tre persone e danni ingenti nel comune del Nuorese. Per tutta la notte e la mattinata di domenica, anche l’Esercito ha lavorato per cercare di liberare le vie dai detriti e aiutare la popolazione sfollata dalle proprie abitazioni. Oggi è atteso il capo della Protezione civile Angelo Borrelli Leggi su tg24.sky (Di domenica 29 novembre 2020) Il nubifragio di sabato 28 novembre nell’isola ha causato la morte di tre persone e danni ingenti nel comune del Nuorese. Per tutta la notte e la mattinata di domenica, anche l’Esercito ha lavorato per cercare di liberare le vie dai detriti e aiutare la popolazione sfollata dalle proprie abitazioni. Oggi è atteso il capo della Protezione civile Angelo Borrelli

lapinella : Dolore profondo per l’alluvione che ha colpito la #Sardegna ?? Un grande abbraccio a tutte le famiglie colpite e ai… - PaolaTavernaM5S : Seguo con apprensione le notizie che arrivano dalla #Sardegna dove acqua e frane hanno causato già diversi morti e… - riccardo_fra : Massima vicinanza alla comunità di Bitti e del nuorese colpita dall’alluvione. Siamo in contatto con la Protezione… - CriAppia : RT @crocerossa: ??In queste ore i nostri Volontari stanno prestando soccorso alla popolazione di #Bitti e del nuorese dopo la violenta alluv… - gringoserra78 : RT @SardegnaG: #ULTIMORA - Alluvione #Sardegna: tracima #diga - a Torpè, famiglie evacuate - paura anche a Posada - Presidente Consorzio, '… -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Sardegna Sardegna, tracima diga a Torpè. Borrelli: territorio devastato in sei ore Il Sole 24 ORE Monza, ucciso a coltellate in pieno giorno

A Monza, un uomo è stato ucciso a coltellate in pieno giorno. A dare l’allarme alcuni passanti che lo hanno ritrovato senza vita.

Alluvione in Sardegna, la solidarietà del mondo politico

Alluvione in Sardegna, scatta la solidarietà del mondo politico. Il senatore Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, ha pubblicato un post ...

A Monza, un uomo è stato ucciso a coltellate in pieno giorno. A dare l’allarme alcuni passanti che lo hanno ritrovato senza vita.Alluvione in Sardegna, scatta la solidarietà del mondo politico. Il senatore Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, ha pubblicato un post ...