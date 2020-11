Alluvione in Sardegna, tre morti a Bitti nel nuorese: le terribili immagini – VIDEO (Di domenica 29 novembre 2020) Dramma a Bitti, paesino nella provincia di Nuoro da 2 753 abitanti (ci rifacciamo a Wikipedia). A causa di un nubifragio che ha colpito con forza il piccolo paese nella giornata di ieri a partire dalle prime ore del mattino, tre persone sono morte (e due sono disperse): si tratta di Ilario Giuseppe Mannu, allevatore L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 29 novembre 2020) Dramma a, paesino nella provincia di Nuoro da 2 753 abitanti (ci rifacciamo a Wikipedia). A causa di un nubifragio che ha colpito con forza il piccolo paese nella giornata di ieri a partire dalle prime ore del mattino, tre persone sono morte (e due sono disperse): si tratta di Ilario Giuseppe Mannu, allevatore L'articolo NewNotizie.it.

PaolaTavernaM5S : Seguo con apprensione le notizie che arrivano dalla #Sardegna dove acqua e frane hanno causato già diversi morti e… - riccardo_fra : Massima vicinanza alla comunità di Bitti e del nuorese colpita dall’alluvione. Siamo in contatto con la Protezione… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: alluvione a #Bitti in #Sardegna, tre morti e un disperso #ANSA - severusmagiustu : L'alluvione in #Sardegna dimostra per l'ennesima volta quanto esistano le tragedie di serie A e di serie B in questo Paese. - ECalvitti : RT @repubblica: Le immagini dopo l'alluvione a Bitti: massi e fango sfiorano i balconi al primo piano -