Alessandria-Pro Vercelli: probabili formazioni e dove vederla

Tutto quello che c'è da sapere su Alessandria-Pro Vercelli, sfida valevole per la 13° giornata di Serie C – Girone A in programma oggi alle 15:00 allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria.

IL MOMENTO DELL'ALESSANDRIA

La squadra di Angelo Gregucci, 11° in classifica, giunge al match casalingo contro la Pro Vercelli dopo 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite. Se le due vittorie consecutive contro Carrarese (0-2) e Livorno (2-0) avevano rilanciato in classifica la squadra piemontese, le due sconfitte contro Albinoleffe (2-0) e Renate (2-1), inframezzate dal successo contro il Piacenza (2-0), hanno leggermente ridimensionato le ambizioni del club alessandrino che se da un lato ha appena un punto di ritardo dalla zona playoff, dall'altro ne ha soli 5 in più sulla zona playout.

