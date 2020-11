Alessandra Mussolini a Domenica In, mamma Maria chiama in diretta (Foto) (Di domenica 29 novembre 2020) Quante volte abbiamo visto Maria Scicolone, la mamma di Alessandra Mussolini in tv con lei e oggi a Domenica In la sorpresa è arrivata, anche se solo al telefono (Foto). Alessandra Mussolini grazie a Ballando con le stelle ha scoperto degli aspetti della sua vita che non conosceva nemmeno lei, né la sua famiglia. Si è messa in gioco ma spesso si è emozionata per la sua mamma, che sta bene ma che questa pandemia ha chiuso in casa come tanti altri. E’ da tempo che la Mussolini non vede e non abbraccia mamma Maria, vorrebbe che tornassero i vecchi tempi in cui era più sua madre che lei a fare spettacolo in tv, a cantare, a raccontare. Alessandra è sempre stata quella più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 29 novembre 2020) Quante volte abbiamo vistoScicolone, ladiin tv con lei e oggi aIn la sorpresa è arrivata, anche se solo al telefono ().grazie a Ballando con le stelle ha scoperto degli aspetti della sua vita che non conosceva nemmeno lei, né la sua famiglia. Si è messa in gioco ma spesso si è emozionata per la sua, che sta bene ma che questa pandemia ha chiuso in casa come tanti altri. E’ da tempo che lanon vede e non abbraccia, vorrebbe che tornassero i vecchi tempi in cui era più sua madre che lei a fare spettacolo in tv, a cantare, a raccontare.è sempre stata quella più ...

thesicilianboy : #DomenicaIn Perché nn affiancate il nome di Alessandra mussolini come nipote di una mitica Sofia loren. Sempre Co… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: 'BALLANDO TI HA FATTO BENE!': MARA VENIER CELEBRA ALESSANDRA MUSSOLINI A DOMENICA IN - bubinoblog : 'BALLANDO TI HA FATTO BENE!': MARA VENIER CELEBRA ALESSANDRA MUSSOLINI A DOMENICA IN - AntonioKap1234 : Alessandra Mussolini in versione Loren piace, al di là di qualsiasi pregiudizio #DomenicaIn - frcangi : I figli hanno tenuto il cognome della Mamma Alessandra Mussolini #DomenicaIn -