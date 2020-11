Al futuro Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli travolge la Roma (Di lunedì 30 novembre 2020) Al San Paolo, futuro Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli travolge la Roma con un secco poker. I giallorossi in balia degli azzurri per quasi tutto il match, si fa schiacciare con un 4-0 che non lascia spazio all’interpretazione. Le reti di Insigne (nel primo tempo), Ruiz, Mertens e Politano mettono la parola fine alla striscia di risultati utili consecutivi che in campionato andava avanti da luglio scorso. Come se non bastasse, Fonseca perde anche Mancini e Veretout per infortunio. Da terza a sesta in un colpo, ma il secondo posto resta a un punto. In sostanza, il Napoli omaggia Maradona nel modo migliore. I partenopei, che hanno giocato con maglia biancoceleste e calzoncini neri (simile in tutto alla divisa ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 30 novembre 2020) Al San Paolo,, illacon un secco poker. I giallorossi in balia degli azzurri per quasi tutto il match, si fa schiacciare con un 4-0 che non lascia spazio all’interpretazione. Le reti di Insigne (nel primo tempo), Ruiz, Mertens e Politano mettono la parola fine alla striscia di risultati utili consecutivi che in campionato andava avanti da luglio scorso. Come se non bastasse, Fonseca perde anche Mancini e Veretout per infortunio. Da terza a sesta in un colpo, ma il secondo posto resta a un punto. In sostanza, ilomaggianel modo migliore. I partenopei, che hanno giocato con maglia biancoceleste e calzoncini neri (simile in tutto alla divisa ...

Aurora05105792 : LA PARTITA 'NAPOLI - ROMA', SARÀ GIOCATA ALLE h. 20.45, allo STADIO SAN PAOLO (in futuro Stadio Maradona), a NAPOLI! ?? - mrboh78 : @Carloalvino Ma non cambia assolutamente nulla Carle', nella toponomastica cittadina quello è adesso, e resterà in… - Luigi58722237 : @Carloalvino Stadio comunale oltre ad essere stato stra antico avrebbe fatto capire ancora, ma tanto già lo sappiam… - Tonino0717 : @elvi_or Io sono per la brevità. A Napoli tutti in futuro nell'indicarlo diranno lo Stadio e Diego.....allora chi… - siamo_la_Roma : ??? Parla il progettista #Schiavone ??? 'Lo stadio Flaminio può diventare il futuro stadio della #Roma? I vincoli so… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro Stadio Stadio della Roma, tutto da rifare - DINAMOpress DinamoPress Napoli-Roma: Insigne omaggia Maradona, la Curva A: 'La tua scomparsa un dolore al cuore, ti giuriamo eterno amore’

Tutto il perimetro dello stadio è cosparso di fiori ... C'è chi arriva per scattarsi un selfie ricordo, per dire in futuro "io quel giorno ero lì, c'ero". Altri restano fermi, osservano il frutto dell ...

Serie A, Napoli-Roma 4-0: partenopei sul velluto nel segno di Maradona

Vittoria molto larga per il Napoli contro la Roma per 4-0: prestazione molto buona per i partenopei che tornano alla vittoria in campionato ...

Tutto il perimetro dello stadio è cosparso di fiori ... C'è chi arriva per scattarsi un selfie ricordo, per dire in futuro "io quel giorno ero lì, c'ero". Altri restano fermi, osservano il frutto dell ...Vittoria molto larga per il Napoli contro la Roma per 4-0: prestazione molto buona per i partenopei che tornano alla vittoria in campionato ...