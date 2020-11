Afghanistan, almeno 34 morti in due attentati: nel mirino le forze di sicurezza (Di domenica 29 novembre 2020) È salito ad almeno 34 morti il bilancio di due diversi attentati avvenuto in Afghanistan. Lo riferiscono fonti ufficiali, come riporta Associated Press. almeno 31 uomini delle forze di sicurezza afghane... Leggi su feedpress.me (Di domenica 29 novembre 2020) È salito ad34il bilancio di due diversiavvenuto in. Lo riferiscono fonti ufficiali, come riporta Associated Press.31 uomini dellediafghane...

