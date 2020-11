A cena al ristorante o in albergo durante le feste di Natale: ecco come si può (legalmente) fare (Di domenica 29 novembre 2020) Secondo l’attuale Dpcm non si può andare a cena fuori, ma se non fosse proprio così? In molti infatti sono riusciti a aggirare le restrizioni in maniera del tutto legale. Nel nuovo decreto previsto per il 4 dicembre, contenente le indicazioni per le festività natalizie, saranno annunciate le nuove limitazioni per ristoratori e albergatori. Leggi anche: Conte, il nuovo Dpcm del 4 dicembre: restrizioni per festività, zone rosse e arancioni Alla fine di ottobre era sulla bocca di tutti il metodo per aggirare il divieto di andare a cena fuori, sfruttando un buco nel decreto ministeriale; seppur ristoranti e bar avessero come orario di chiusura le 18.00. L’escamotage per aggirare il Dpcm Il 24 ottobre, all’annuncio del Dpcm, le limitazioni per i ristoranti prevedevano che le attività dei servizi di ristorazione erano consentite dalle ore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 novembre 2020) Secondo l’attuale Dpcm non si può andare afuori, ma se non fosse proprio così? In molti infatti sono riusciti a aggirare le restrizioni in maniera del tutto legale. Nel nuovo decreto previsto per il 4 dicembre, contenente le indicazioni per le festività natalizie, saranno annunciate le nuove limitazioni per ristoratori e albergatori. Leggi anche: Conte, il nuovo Dpcm del 4 dicembre: restrizioni per festività, zone rosse e arancioni Alla fine di ottobre era sulla bocca di tutti il metodo per aggirare il divieto di andare afuori, sfruttando un buco nel decreto ministeriale; seppur ristoranti e bar avesseroorario di chiusura le 18.00. L’escamotage per aggirare il Dpcm Il 24 ottobre, all’annuncio del Dpcm, le limitazioni per i ristoranti prevedevano che le attività dei servizi di ristorazione erano consentite dalle ore ...

Si prospetta un natale difficile per molti bar e ristoranti, anche se per aggirare i divieti sarebbero spuntati nuovi metodi anti Dpcm ...

StampaLe Regioni chiedono di aprire ristoranti a cena per Natale e Capodanno. “Domani torneremo a incontrare il Governo: ho già presentato le nostre proposte e ritengo che nei giorni delle prossime fe ...

