Zone rosse arancioni e gialle | la nuova mappa delle Regioni dalla Lombardia alla Sicilia | dal coprifuoco alle scuole ecco le regole

(Di sabato 28 novembre 2020) Ladell'Italia (e dell'infezione) cambia ancora colore. In meglio stavolta. Non soloe Piemonte che ci speravano e che hanno premuto forte per tornare, ma da...

Il Fatto Quotidiano

La mappa dell'Italia (e dell'infezione) cambia ancora colore. In meglio stavolta. Non solo Lombardia e Piemonte che ci speravano e che hanno premuto forte per tornare arancioni, ma ...L’indice di contagio si abbassa e da domani 5 Regioni cambieranno colore. Calabria, Lombardia e Piemonte non saranno più zona rossa bensì arancione. E così riapriranno i negozi, i ragazzi di seconda e ...