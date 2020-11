Zona arancione, la Puglia non migliora. Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia invece sì L'isola diventa area gialla (Di sabato 28 novembre 2020) La situazione della Puglia, da un mese in qua, non è migliorata e la regione rinane nella condizione di partenza. Zona arancione. Altre cinque regioni, in virtù dell’ordinanza del ministro della Salute, migliorano le rispettive situazioni: Calabria, Lombardia e Piemonte divengono area arancione mentre prima erano in Zona rossa. Liguria e Sicilia passano da area arancione a gialla. In partenza, un mese fa circa, la Sicilia era area arancione come la Puglia. L'articolo Zona arancione, la ... Leggi su noinotizie (Di sabato 28 novembre 2020) La situazione della, da un mese in qua, non èta e la regione rinane nella condizione di partenza.. Altre cinque regioni, in virtù dell’ordinanza del ministro della Salute,no le rispettive situazioni:divengonomentre prima erano inrossa.passano da. In partenza, un mese fa circa, laeracome la. L'articolo, la ...

